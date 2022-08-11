سر هجوم الفنانة الراحلة رجاء حسين على مهرجان الجونة قبل وفاتها – فيديو





غيب الموت الثلاثاء، الفنانة المصرية رجاء حسين، التي توفيت عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض نتيجة تقدم السن.

وكان للفنانة الراحلة بعض من المواقف المثيرة للجدل، كان أبرزها مؤخرًا موقفها من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما هاجمت المهرجان في دورته الأخيرة العام الماضي، بسبب إطلالات الفنانات.

ووصفت رجاء حسين المهرجان في تصريحات يعود تاريخها لشهر أكتوبر العام 2021، بـ”مهرجان العري غير الطبيعي”.

وقالت وقتئذ: “هذا المهرجان مرفوض رفضا باتا، هل هناك أصلا مهرجان في الجونة؟، هناك عري غير طبيعي وحرام، عمرنا ما سمعنا أن فنانات زمان كن يظهرن بهذه الطريقة”.

وبررت غيابها الدائم عن حضور المهرجان الذي عقد لمدة 5 دورات بالقول: “عندما سئلت عن ذهابي في حال دعوتي، أجبت: (بعرف ألعب الكومي لكن شلح لا)” في إشارة إلى تعبير خلع الملابس.

وواصلت رجاء حسين حينها هجومها على المهرجان قائلة: “لا يعجبني المهرجان من أوله لآخره، ولا طريقة تقديمه، أشعر أنه تجارة، ولا يمت بصلة لمصر أو للسينما المصرية”.

وأضافت: “أرفض تعبير أنه يمثل مصر، فهو بدأ منذ بدايته بوجود الأجانب، ولم أرَ هناك فيلما مصريا واحدا يُعرض على مستوى قيم”.

المرصد