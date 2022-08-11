شاهد بالفيديو.. ردة فعل سكان إحدى قُرى بربر بعد انهيار منازلهم تنعش قلوب رواد التواصل





انعش مقطع فيديو متداول وثق ردة فعل سكان إحدى قُرى بربر بعد انهيار منازلهم قلوب رواد التواصل الاجتماعي بالإيمان والرضاء بالقضاء والقدر خيره وشره.

ورغم فداحة الخسارة ومرارة المصيبة، كانت ردة فعل سكان قرية المكيلاب ريفي بربر، وهم يجلسون على انقاض منازلهم، راضين بما أصابهم، كانت مدهشة للجميع.



ولاقى المقطع إعجابا كبيراً إذ حصد آلاف التعليقات داعين الله أن يعوضهم خيراً، معلقين (من رضي بقضاء الله أرضاه الله بجمال قدره).

بربر: (كوش نيوز)