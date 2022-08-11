شاهد بالفيديو: كيف تفاعل الجمهور مع كورال كلية الموسيقى والدراما بقيادة الفنانة “مني مجدي”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة كورال كلية الموسيقي والدراما في الحفل الجماهيري الذي أقامه الكورال على شرف الفنانة مني مجدي واثنت على دعوة الكثير للحضور والمشاركة في الحفل.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد لاقى المقطع المتداول كيفية تفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمها الكورال بطريقة نالت الإعجاب والاشادة من بعضهم خاصة وأن الحفل مقام على شرف الفنانة مني مجدي عقب عودتها من رحلة العلاج التي كانت بالعاصمة المصرية القاهرة وهي الآن بصحة جيدة وتشارك الجميع بابتسامتها التي لا تفارق شفتيها.

الخرطوم:(كوش نيوز)