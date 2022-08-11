مناوي: حرق الإطارات خلال الاحتجاجات يتسبّب في تلوث البيئة





هاجم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، حملات التقليل وانتقاد القانون الإطاري للإدارة الأهلية بدارفور، وطالب لدى توقيعة على وثيقة تشكيل المجلس الأعلى للإدارة الأهلية أمس بمقر أمانة حكومة الإقليم في الخرطوم، بعدم تسييس الإدارات الأهلية.

وقال مناوي بحسب (سونا)، إن توقيع القانون الإطاري للإدارة الأهلية يجئ استناداً على الشرعية الثورية، وتحسر مناوي على انتقادات أبناء دارفور للإنجازات التي قامت بها حكومة الإقليم. ودعا قيادات الإدارة الأهلية للعمل على رتق النسيج الاجتماعي والخروج من المفهوم السائد المتعلق بالحشود والاستقطاب فقط وتطوير أدوات عمل الإدارة الأهلية، مشيراً إلى تشكيل مجلس أعلى للإدارة الأهلية به تمثيل للمرأة. وانتقد مناوي، الممارسات التي تتم خلال التظاهرات والاحتجاجات بالبلاد من تخريب وحرق إطارات تتسبب في تلوث البيئة، واستغرب مناوي تأييد المجتمع الدولي لهذه التصرفات خلال الاحتجاجات من أفعال تعتبر ضارّة بالمناخ والبيئة.

صحيفة الصيحة