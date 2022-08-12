مقتل نجل مسؤول بشركة سوداني إثر إصابته بطلق ناري بشارع النيل بالخرطوم





لقي الشاب محمد مجدي محمد عبدالله طه (21 عاماً) مصرعه عقب إصابته برصاصة أطلقها نظامي بالقرب من نادي النيل العالمي.

يُذكر أن القتيل هو الابن الوحيد للرئيس التنفيذي لشركة سوداني للاتصالات، وقد جاء من الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء الإجازة، حيث يدرس في MIT ماساتشوستس للتقنية المصنف على أنه أفضل أول جامعة بين أعلى مائتي جامعة في العالم وكان من المفترض أن يعود إلى أمريكا بعد يومين.

وأصيب في الحادثة وفق مونتي كارو، إثنان آخران أحدهما حالته غير مستقرة بمستشفى رويال كير، ولم تعرف أسباب ودوافع الحادث بعد.

الخرطوم: (كوش نيوز)