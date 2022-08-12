المطربة “هدى عربي” تحكي قصة موقف طريف مرّ بها في طريقها إلى خشبة المسرح جعلها تضحك طوال الحفل





حكت المطربة “هدى عربي”، على صفحتها بفيسبوك موقف طريف مرّ بها في طريقها إلى خشبة المسرح لإحياء حفل.

وقالت عربي: يا جماعة مواقف طريفة كتيرة بتحصل وانا قلبي ميت بضحك حتى على روحي قبل كم يوم شغالة في ميرلاند جيت داخله الشباب استقبال فخيم جداً وصفافير وحاجة كدة منتهى الحفاوة.

أضافت: واحد طويل واقف شايف الجوطة وما شايفني انا لحدي ما وصلته شافني اخيراً قال بي استغراب الدنيا هي الشي مالا قصيرة كدي انا الحفلة كلها ما قادرة اغني من الضحك يا اخواني شافني ما محتاجة الهليلة دي كلها عشان قصيرة.

وعلق أحدهم على منشورها ساخراً (وين الموقف المضحك اسي؟!) ردت عليه: انتظر تلاتة يوم حا تفهم ولو ما فهمت نديك تلاتة يوم تاني.

الخرطوم: (كوش نيوز)