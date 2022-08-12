جهاز المخابرات يوضح ملابسات مقتل نجل مدير سوداتل





كشف جهاز المخابرات العامة ملابسات مقتل الشاب محمد مجدي نجل الرئيسالتنفيذي لشركة “سوداتل” بشارع النيل في الساعات الأولى من صباح اليوم “الجمعة” بالقرب من النادي العالمي.

وأوضح جهاز المخابرات في بيان مساء اليوم أن الحدث بدأ بتطور مشادة كلامية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الموافق 11 أغسطس 2022م بين أفراد حراسة النادي العالمي ومجموعة من الشباب الذين عمدوا لإقتحام غرفة الحراسة (كرفانة) شمال شرق النادي بواسطة عربة توسان.

وأعتبر جهاز المخابرات أن بعض وسائط التواصل الإجتماعي بدأت تتداول الخبر بتدليس الوقائع الحقيقية للحادثة، لزيادة حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها البلاد، وقال البيان “ولتوضيح مبدئي مذكرين بأن الحادثة بين يدي أجهزة التحقق وأجهزة العدالة، لأن كثير النشر حولها مضر ومفسد للإجراءات”.

وأقر الجهاز أن أحد أفراد الحماية تصدى للسيارة المقتحمة لموقع قوة تأمين النادي، ما أدى لوفاة المواطن محمد مجدي محمد طه أثر إصابته بطلق ناري.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات وتسليم فرد الحراسة للشرطة، التي باشرت بدورها تكملة الإجراءات القانونية.

وقال البيان “نحن إذ نعلن ذلك للرأي العام الحصيف نعبر عن صادق مواساتنا لأسرة الفقيد، وعن بالغ حزننا العميق على إزهاق روح طاهرة صعدت لربها فجر الجمعة المبارك”.

وأوضح جهاز المخابرات العامة أن المؤسسات العامة بالبلاد أقيمت لتقدم الوجه الجميل والحضاري للسودان، و قال “من تلك الواجهات التي قدمت لتضفي حياة نوعية للمواطن السوداني الذي يستحق أكثر هو ذلك الصرح الكبير، والذي يعمل لتهيئة بيئة ملائمة للأسر ولكافة المواطنين، ينعمون فيه بوقت آمن يقويهم على العمل الصالح والمنتج، فهو صرح يضاهي ما هو متوفر في محيطنا المجاور”.

باج نيوز