مبادرة نداء أهل السودان تعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مؤتمر المائدة المستديرة يوم السبت





أعلنت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، عن استكمال الاستعدادات لانطلاقة مؤتمر المائدة المستديرة بقاعة الصداقة صباح غداً السبت، والذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، الشيخ هاشم الشيخ قريب الله، أن المؤتمر يبدأ بجلسة افتتاحية بحضور القوي السياسية وكل شرائح وفئات المجتمع السوداني، بعدها ينتقل المؤتمر إلى جلسة حوار حول قضايا الفترة الانتقالية، وأوضح أن المائدة المستديرة تشمل عدد من اللجان المتخصصة في مقدمتها لجنة لمهام وهياكل الفترة الانتقالية، واخرى للهوية وقضايا المجتمع، ولجنة للاقتصاد، بالإضافة الى السلام والعدالة الانتقالية.

وكشف قريب الله في مؤتمر صحفي مساء الجمعة ، عن تقديمهم الدعوة للمجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة، متوقعاً حضورهم، إلى جانب جميع السلك الدبلوماسي المعتمد في السودان.

ولفت الشيخ إلى أن المؤتمر سيفضي إلى تشكيل حكومة ذات مهام محدودة تعني بمعاش الناس وتوفير الأمن وتحقيق السلام بجانب التحضير للانتخابات، وذكر أنه مستبشر بأن يفضي المؤتمر الى وفاق وطني يؤسس لفترة انتقالية مستقرة نستعيد من خلالها الحكومة التي فقدها السودان منذ 10 أشهر، ويضع نهاية لأزمة تطاول أمدها .