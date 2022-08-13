الأمة القومي: نعمل بجد لاستعادة الحكم المدني ولملمة شتات الوطن





أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، أن الحزب يعمل بجد لاستعادة الحكم المدني، وأنه يسعى الآن للملمة شتات الوطن وتوحيد قواه المدنية مع كافة قوى الثورة والتغيير.

وخاطب برمة اليوم الجمعة، احتفالاً أقامته دائرة المعلمين بالحزب بدار الأمة بأم درمان، على شرف المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال الشهادة السودانية- بحسب بيان لدائرة الإعلام بالحزب.

وقدّم تنويراً عن الوضع السياسي الراهن بالبلاد وموقف الحزب منه والمخرج الآمن للوطن في ظل الظروف المعقدة، وشدّد على أن ثورة الشعب منتصرة لا محالة وألّا سبيل لإدارة البلاد إلّا عبر الحكم المدني.

ورحب برمة بالمعلمين، وعدّد الأدوار العظيمة التي يقوم بها المعلمون في السودان رغم الظروف الصعبة التي تواجههم، وأشار إلى أن المعلمين يمثلون رأس الرمح في دعم التحول المدني الديمقراطي.

من جانبه، رحب الأمين العام للحزب الواثق البرير، بالمعلمين في دارهم دار الأمة، وثمن الدور الكبير الذي يقومون به والدور المنتظر منهم لبناء الوطن، وقدم شرحاً لرؤية الحزب لإخراج الوطن من وهدته وإنهاء الانقلاب الراهن، وأشاد بجهود دائرة المعلمين في عملية البناء التنظيمي لقطاع المعلمين.

من جهتها، قدّمت مساعد الأمين العام لدائرة المعلمين د. آمنة حسين شريف، تنويراً عن مراحل تشكيل الدائرة والجهود التي بذلتها لتأسيس المكاتب في الولايات والمحليات وخطتها للمرحلة المقبلة، وأشادت بجهود المعلمين ودورهم المتعاظم للمساهمة في بناء الوطن.

وشهد اللقاء مداخلات في إطار تطور عمل الدائرة ودعم مؤسسات الحزب، وحضر اللقاء عدد كبير من المعلمين المشاركين في أعمال الشهادة السودانية.

ونوه بيان الحزب إلى أن دائرة المعلمين ظلّت مرابطة مع المعلمين منذ بداية أعمال الشهادة، وأقامت عدداً من المآدب بمدينة أم درمـان على شرفهم في أماكن وجودهم.

صحيفة الصيحة