الري تنفي صلتها بالأخبار المتداولة حول سد النهضة والفيضان





نفت وزارة الري والموارد المائية ما جاء في الاخبار التي نشرتها (وكالة الشرق) حول سد النهضة الاثيوبي وفيضان هذا العام .

وأكدت الوزارة عدم صلتها بٱي اخبار وردت في هذا الشأن منسوبة لوزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور؛ والذي أكد أنه لم يصرح لأي جهة إعلامية في هذا الشأن ..

عليه ترجو وزارة الري والموارد المائية من الجهات الإعلامية والمواطنين عدم الالتفات والترويج لأي اخبار لم تصدر من الجهات المسئولة بالوزارة وتؤكد الوزارة متابعتها المستمرة لتأمين سدودها وعملها بالكفاءة المطلوبة..

سونا