الجد يدعو الجميع إلي كلمة سواء لإكمال متبقي الفترة الانتقالية





دعا الشيخ الطيب الجد ود بدر رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني جميع ابناء السودان إلي كلمة سواء من أجل حفظ الأمن وصونه مشيراً إلي أن الحفاظ على الوحدة أمر يتطلب كثيرا من التنازلات حتى يكون المستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال بدر لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقه مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني بمشاركة عدد كبير من الأحزاب وقادة الرأي وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي السودان ورجالات إلادارة الأهليه، نشكر كل من قدم مبادرة والتي تجاوزت ال ٤٠ مبادرة كلها تصب في أهمية توحيد الرأي العام، وهو أهمية إكمال الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات ذات مهام محددة تقود إلي انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد وتحقيق الاستقرار وذلك تحقيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف الجد أن التدخلات الخارجية تجاه السودان أمر غير مقبول مشيراً إلي أن هناك مصالح متبادلة بين الدول يجب إحترام سيادتها مشيداً بزيارة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان إلى مسيد ام ضوابان وقال إن( داري مفتوحة لخدمة الجميع) (وإنه خادم للجميع لمصلحة إستقرار وأمن ووحدة السودان ) وكذلك الثوار الذين زاروا المسيد وغيرها من الكيانات مناشداً الجميع التسامح وتجاوز الماضي من أجل بناء السودان حتي تكون الفترة الانتقالية المتبقية مستقرة تكتمل فيها هياكل السلطة الانتقالية، مؤكداً ضرورة إحترام القوات المسلحة دون مزايدة لأنها صمام امام للسودان، مطالبا بأهمية الحفاظ على السلام الذي تحقق في جوبا وأهمية إكمال السلام في المناطق التي لازال فيها بعض الذين يحملون السلاح مجددا الدعوة لجميع مكونات الشعب السوداني الي الحوار لتحقيق السلام والإستقرار.

سونا