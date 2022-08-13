الصحة بالخرطوم : مشاكل وتحديات تواجه تسجيل المواليد والوفيات





كشفت إدارة الإحصاء والمعلومات الصحية بالإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بوزارة الصحة الخرطوم عن العديد من المشاكل وتحديات امام تسجيل المواليد والوفيات بالولاية، وأعلنت أنها شرعت فى تدريب كوادرها الاحصائية بالمستشفيات الحكومية والخاصة برئاسة الوزارة.

وأكد مدير إدارة الاحصاء والمعلومات المكلف بوزارة الصحة أ. الصادق محمدين محمد آدم فى الدورة التدريبية التى نظمتها إدارته عن الإحصاء الحيوي وتسجيل المواليد والوفيات، وجود مشاكل فى تسجيل المواليد والوفيات منها عدم اكتمال الملفات ووجود فاقد فى التسجيل فضلا عن وجود مشكلة فى التشخيص بسبب المصطلحات الطبية ما يتطلب التدريب.

و أوضح محمدين أن من أهداف الدورة التعريف بأهمية التسجيل وأعلن عن اتجاه لتطبيق نظام المعلومات الصحية المتكامل (dhis2) وبدء الترتيبات لقيام عدد من الدورات التدريبية منها دورة عن اسباب الوفاة بمشاركة الأطباء.

و أكد رئيس قسم الإشراف والموارد الإحصائية ومسؤول قسم المواليد والوفيات بإدارة الاحصاء والمعلومات أ. محمد بابكر الإمام النور إن الورشة تهدف لتنمية مقدرات كوادر المعلومات فى استخراج التقارير الإحصائية الشهرية وتسجيل المواليد والوفيات و إعداد التقرير بالطريقة الصحيحة إضافة إلى تسجيل المواليد حسب الموجهات الأساسية وحصر مشاكل التسجيل والعمل على حلها .

باج نيوز