توجيهٌ بمضاعفة الجهود لتجفيف مياه الأمطار بالخرطوم





وجّه المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، رئيس آلية الحد من مخاطر السيول والفيضانات بالخرطوم المهندس مختار عمر صابر، أتيام وفرق الهيئة بمضاعفة الجهود واستمرار أعمال التسيير والاستدامة لتجفيف مياه الأمطار التي هطلت بالولاية هذا الأسبوع.

وتفقد المدير العام أعمال الاستدامة وتسيير أعمال المصارف بالمحليات، ووجّه لدى تفقده لمصرف (61) غرب البرهانية بمحلية الخرطوم باستمرار عمليات شفط المياه واتّخاذ المُعالجات الوقائية لحماية المنازل لحين تنفيذ مُعالجات هندسية نهائية للمصرف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

صحيفة الصيحة