القائد العام للقوات المسلحة يؤكد إنحياز الجيش لخيارات الشعب





أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة ان القوات المسلحة ستظل وفيه للشعب السوداني وتنحاز لخياراته الوطنية في كل الأحوال وأن الجيش يستمد شعيته من شعبه.

وهنأ البرهان لدى مخاطبته الاحتفال بالعيد الوطني 68 للقوات المسلحة بشندي اليوم الشعب السوداني وقادة القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية في الشرطة السودانية وجهاز المخابرات الوطني وقوات الدعم السريع بالعيد الوطنى للجيش .

وقال أن القوات المسلحة تظل تسير على نهج قادتها واسلافها ويشكل العيد الوطني تقليداً تتوارثه الأجيال في القوات المسلحة ويجئ العيد دعماً للوقوف صفاً واحدا شعبا وجيشا ووضع المصلحة الوطنية في المقدمة .

وذكر الفريق البرهان القوى السياسية بمآلات الأوضاع بالبلاد منبهاً أنها لا تحتمل التشرذم والتفرقة داعياً القوى السياسية بتحمل مسؤليتها الوطنية وذلك بالتقدم في التواقق الوطني والجلوس للتحاور قائلا” أن الوقت يتسرب من بين ايدينا وظللنا نكرر أننا على مسافة واحدة من الجميع ونأمل أن تنتهي المبادرات الى صيغة توافقية نستكمل فيها الفترة الإنتقالية ونخلص لإنتخابات حرة ونزيهة”. من جانبه قدم الفريق عصام كرار قائد القوات البرية رئيس اللجنة العليا الشكر لولاة ولايتي نهر النيل والشمالية وجماهير مدينة شندي وناظر عموم الجعليين على حسن كرمهم وتعاونهم خلال الاحتفال بالعيد الوطني للقوات المسلحة .

وقال كرار أن المناسبة تشخص قوة ورفعة القوات المسلحة السودانية، مشيراً أن التاريخ البطولي شكل ملامح الجيش السوداني العظيم ويستمد شرعيته من شعبه.

وتقدم كرار رئيس اللجنة العليا بالشكر للقائد العام لما ظل يقدمه للقوات المسلحة ورئيس هيئة الاركان لدعمهم ومتابعتهم لأنشطة القوات المسلحة .

الجديربالذكر أن العيد الوطني للقوات المسلحة شهد عرضاً عسكرياً وجوياً لقوات الشعب المسلحة والفرق المتخصصة بحضور قادة القوات المسلحة السودانية وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة المخابرات العامة والشرطة وقادة حركات الكفاح المسلح.

سونا