مصادر صحية تحذِّر من انفجار الوضع الصحي بالخرطوم





حذرت مصادر صحية من انفجار الأوضاع الوبائية بولاية الخرطوم، بسبب استمرار هطول الأمطار التي توفر الرطوبة والمناخ الملائم لتوالد الذباب، وكذلك البعوض الذي سوف يرتفع في غضون أيام من الآن، بسبب النفايات المتراكمة، التي تعد بيئة مناسبة لتوالد الذباب المسبب الأول لعدد من الأمراض على رأسها الكوليرا والتايفيود والدوسنتاريا بجانب الملاريا التي يسببها البعوض . ولفتت المصادر إلى أنه وبالرغم من تحصيل إيرادات الولاية من تحصيل النفايات خلال الفترة من الأول من يناير هذا العام وحتى مارس الماضي ٥، بلغ١٠٦٢٧٩٤٥٣إلا أن الولاية فشلت في إزالة النفايات المتراكمة. وأشارت إلى أن عدد العربات المستخدمة والصالحة للعمل بالخرطوم تبلغ ٢٦٧ عربة، وعزا الفشل إلى مسؤولية الولاية الجزئية عن النظافة، بينما الجهد الآخر يقع على المحليات التي لا تستطيع الولاية أداء مهامها ولا تستطيع محاسبتها في ذات الوقت.

وتشهد ولاية الخرطوم أمطاراً منذ الخميس الماضي بدرجات متباينة بين منطقة وأخرى، لكن الخوف الآن من انفجار الأوضاع الصحية بسبب النفايات التي تتحمل مسؤوليتها في نهاية الأمر الولاية.

الخرطوم ـ محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي