البرهان يتفقد مناطق السيول والأمطار بنهر النيل ويصدر توجيهات عاجلة





تفقّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل، وشملت الزيارة منطقتي المكايلاب وكدباس بمحلية بربر.

ووقف الفريق أول ركن البرهان، خلال زيارته، على حجم الأضرار والخسائر في هذه المناطق، وأكد وقوفه بجانب المتضرّرين وتقديم الدعم والعون لهم.

ووجّه كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات من أجل مساعدة المواطنين وتقديم المعينات اللازمة لهم.

صحيفة الصيحة