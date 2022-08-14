(التوافق الوطني) تعلن الفراغ من إعداد الإعلان الدستوري





أعلنت الحرية والتغيير- التوافق الوطني، عن الفراغ من إعداد الإعلان الدستوري وبرنامج ومعايير اختيار الحكومة تمهيدًا لإجازتها، وطرحها للقوى السياسية.

وبموازة ذلك، تعكف الحرية والتغيير- المجلس المركزي على صياغة إعلان دستوري، بصورة منفردة؛ تقول إنها بصدد طرحه لقوى الثورة.

وقال المتحدث باسم جماعة التوافق الوطني محمد زكريا بحسب (سودان تربيون) اليوم، إنهم فرغوا من إعداد الإعلان الدستوري والترتييات الدستورية ومهام الحكومة وآلية اختيار رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنهم بصدد رفع هذه الأوراق إلى الهيئة القيادية العليا بغرض إجازتها، ومن ثم طرحها إلى القوى السياسية.

وقال الأمين السياسي لجماعة التوافق الوطني مبارك اردول، إن صياغة أوراق الإعلان الدستوري والترتيبات الدستورية وبرنامج وآلية اختيار الحكومة؛ اُعدت بواسطة الجماعة والاتحادي الديمقراطي ــ الأصل ومجلس البجا وتحالف القوى المدنية ولجان المقاومة ومجلس الكنائس والإدارة الأهلية والطرق الصوفية.

صحيفة الصيحة