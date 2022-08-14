الشعبية بقيادة عقار تنفي انضمامها لقوى الميثاق التوافق الوطني





نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار ما ورد بشأن انضمام الحركة لمجموعة التوافق الوطني.

وقالت الشعبية في بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة تلقى “باج نيوز” نسخة منه إن اجتماع مبعوث رئيس الحركة مع المجموعة لتسليمهم رؤية الحركة الشعبية التي طرحها مالك عقار في مبادرته المعلنة بطلب من مني أركو مناوي بهدف تجميع المبادرات.

وأوضح الشعبية أن ما تم ذات الخطوات التي قامت بها الحركة ممثلة في رئيسها في الاجتماعات مع بقية القوى السياسية ومنها حزب الامة، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والتحالف السوداني وحركة حق وغيرهم من القوى السياسية الوطنية على مختلف توجهاتها.

وأضاف: أننا في الحركة الشعبية لا نعمل بضبابية وازدواجية المواقف وعلاقتنا مع موقف سياسي يحدده التعاطي مع اهداف الحركة.

وتابع: رئيس الحركة الشعبية أطلق مبادرة في يوليو المنصرم و كون آليه فنية لاستلام الملاحظات حولها إلى جانب إدارة المناقشات.

وطالبت الحركة الشعبية بتحري الدقة في مثل هذه الأنباء ء التي تمس القضايا المصيرية، على حد تعبيرها.

وأضافت: موقفنا من أجل تحقيق السلام والديمقراطية والتحول المدني هو موقف مبدئي وراسخ وسنعما على تحقيقه بكافة السبل العقلانية في مقدمتها الحوار السوداني سوداني.

باج نيوز