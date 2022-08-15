سناء حمد لـ(إبراهيم الشيخ): جميعنا بحاجة لتقديم التنازلات





قالت القيادية بالحركة الإسلامية، سناء حمد العوض، إنهم يطمعون في بلد مستقر وآمن، يحكم عبر نظام ديمقراطي عبر الانتخابات ليختار الشعب بحرية من يريد، وإلى بلد آمن ومستقر العدالة فيه عمياء لا ترى حزبًا ولا جهة ولا مال ولا ملامح ولا صلات، ترى فقط ميزان العدل.

وأضافت سناء ردًا على القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ: “أجدني أبصم بالعشرة على ما كتبت”.

وتابعت: “ما انتشر في الأسافير، إن صح هو شجاعة من كاتبه في زمان سكن فيه الخوف صدور الرجال والنساء.. وفي زمان اختلطت فيه المعايير وغاب العقلاء”.

وأردفت: “أنت تمتلك شجاعة جديرة بالتقدير إذ تحررت من قيودك كما قلت.. جميعنا بحاجة للتحرر من القيود والمخاوف ونقدّم التنازلات.. لتعود لهذا الوطن الروح.. فهو يكاد يلفظ أنفاسه”.

صحيفة السوداني