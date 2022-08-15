قرار بتفعيل قاعدة بيانات التعليم بولاية الخرطوم





أصدر مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد قراراً بتفعيل قاعدة بيانات التعليم ووجه بإدخال البيانات الخاصة بالمعلمين والطلاب في جميع المراحل التعليمية اساس ، متوسط ، ثانوي وحوسبتها للاستفادة منها في استخراج شهادات الأساس وشهادات خلو الطرف والخبرة وعدم اعتماد اي وثيقه تعليميه الا بالرجوع إلى قاعدة البيانات التى يتم إنشاؤها ابتداء من المدرسة المحلية . كما أستمع المجلس إلى تنوير حول ورشة المدارس النموذجية وناقش المجلس امكانية عودتها إلى خارطة التعليم بالولاية وقرر المجلس اخضاع التجربة إلى عملية تقييم لجميع النواحي التشريعية والإدارية والفنية توطئة للعودة الممرحلة للمدارس النموذجية بعد معالجة أوجه القصور والسلبيات . كما أشاد مجلس مدير عام التعليم في جلسته ظهر اليوم بحضور الإدارات التعليمية بإدارة الأنشطة المدرسية ودورها في غرس القيم المعرفية في الطلاب .

واستمع الى تنوير حول البطولة الإفريقية والمنافسات الرياضية التى تقام في هذه الفترة في الولاية وموقف ولاية الخرطوم المتقدم في المباريات الرياضية الذي يؤهلها للصدارة . كما ناقش المجلس موضوعات أخرى متفرقة منها التقويم المدرسي ولائحة المرحلة المتوسطة.

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