محادثات لتطوير مطار كسلا





بحث والي كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله مع وفد شركة المطارات السودانية المحدودة برئاسة مدير الشركة الفريق مهندس سر الختم بابكر الطيب ، السبل الكفيلة بترقية وتطوير مطار كسلا وتهيئة بيئته حتى يكون من المطارات الولائية الجاذبة لحركة الطيران الداخلي والخارجي.

فضلا عن المساهمة في حركة الاقتصاد والاستثمار بنقل منتجات الولاية الزراعية وغيرها من منطلق موقع المطار.

واوضح رئيس وفد الشركة ان الزيارة الي ولاية كسلا تجيء بغرض الاطمئنان و تفقد المطار والتفاكر مع حكومة الولاية حول الاشياء الخاصة بتطوير المطار من خلال مناطق الحركة الجوية والسلامة والامن.

صحيفة السوداني