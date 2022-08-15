البرهان يضع حجر الأساس لمنشآت بمستشفى المك نمر التعليمي





رافقه والي ولاية نهر النيل وقائد الفرقة الثالثة مشاة وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية.

افتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان، محطة إنتاج وتوليد الأوكسجين بمستشفى المكّ نمر التعليمي التابع لجامعة شندي، ووضع حجر الأساس لمجمع الجراحة والنساء والتوليد.

وتلقى البرهان تنويرًا من رئيس مجلس أمناء مستشفى المك نمر التعليمي بالمراحل اللاحقة للمشروع.

وكرّم مجلس الأمناء وإدارة المستشفى القائد العام ورئيس هيئة الأركان ووالي الولاية وقائد الفرقة الثالثة مشاة لجهودهم المقدرة في إتمام المشروع الذي تمّ إنشاءه بالجهود الذاتية لمواطني المنطقة.

ووضع عبد الفتاح البرهان، حجر الأساس لمستشفى الطوارئ والإصابات للطريق القومي التابع لشرطة ولاية نهر النيل.

باج نيوز