الدعم السريع بوسط دارفور تشارك في نفرة ترميم هدام خور دورلي





شاركت قوات الدعم السريع- قطاع وسط دارفور، في النفرة الشعبية لترميم هدام خور دورلي الذي جرف مقابر حي الوحدة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول ما أدى إلى زيادة المياه الجارية واتساع نشاط الهدام حيث ألحق أضراراً بالغة بالمقابر، الأمر الذي دعا مواطني زالنجي لإعلان نفرة من الجهد الشعبي والرسمي أجل معالجة الآثار التي خلفتها السيول.

وقال رئيس شعبة التوجيه الخدمات بقوات الدعم السريع قطاع زالنجي الرائد فضل السليك في تصريح صحفي، إن ما تم عمل جليل يجسد وحدة وترابط أهل زالنجي، مشيراً إلى أن حماية المقابر من الإنجراف هو إكراما للموتى وعمل إنساني من صميم الواجب.

وناشد الرائد السليك أبناء الولاية ومدينة زالنجي بالداخل والخارج والخيرين للتبرع والمساهمة بالجهد والمال حتى إكتمال العمل.

صحيفة الصيحة