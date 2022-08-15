رئيس مجلس السيادة يعزي الرئيس المصرى في ضحايا حادثةكنيسة أبوسفين





بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة «أبوسيفين» بالمنيرة الغربية في إمبابة شمال بمحافظة الجيزة.

وعبر رئيس المجلس عن خالص التعازى للرئيس السيسي ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمُن الله القدير على الضحايا بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصري الشقيق من كل مكروه.

وكالة سونا