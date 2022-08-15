قَرارٌ مُرتقبٌ بعودة المدارس النموذجية بالخرطوم





أصدر مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد، قراراً بتفعيل قاعدة بيانات التعليم، ووجّه بإدخال البيانات الخاصة بالمعلمين والطلاب في جميع المراحل التعليمية “أساس، متوسط وثانوي” وحوسبتها للاستفادة منها في استخراج شهادات الأساس وشهادات خلو الطرف والخبرة وعدم اعتماد أي وثيقة تعليمية إلا بالرجوع إلى قاعدة البيانات التي يتم إنشاؤها ابتداءً من المدرسة المحلية.

كما استمع المجلس إلى تنوير حول ورشة المدارس النموذجية، وناقش المجلس إمكانية عودتها إلى خارطة التعليم بالولاية، وقرّر المجلس إخضاع التجربة إلى عملية تقييم لجميع النواحي التشريعية والإدارية والفنية توطئة لعودة المرحلة للمدارس النموذجية بعد مُعالجة أوجه القُصُور والسلبيات.

صحيفة الصيحة