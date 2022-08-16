مجلس الوزراء يُؤكِّد أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي





أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، أهمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، وذلك لدورها الرائد في إسناد ودعم اتخاذ القرار بالجهاز التنفيذي للدولة.

والتقى حسين بمكتبه اليوم، وفد جامعة النيلين برئاسة البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم مدير الجامعة.

وأوضح الهادي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أوجه التعاون ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة النيلين خاصةً في مجال دعم اتخاذ القرار، وأشار إلى أن للجامعة إمكانيات كبيرة متاحة لا بد من تسخيرها في سبيل توفير البيانات والمعلومات التي تُمكِّن من دعم واتخاذ القرار في الجوانب المُختلفة من عمل الدولة، مُبيِّناً أن إدارة الجامعة شرعت في إعداد مُذكرة تفاهم ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة النيلين وسيتم التوقيع عليها في الأسبوع المُقبل.

صحيفة الصيحة