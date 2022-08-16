أبرزهم خالد موسى وهالة بابكر .. تفاصيل توزيع السفراء بالخارجية





تحصلت (السوداني) على تفاصيل قرار وزارة العلاقات الخارجية بإعادة توزيع السفراء على إدارات الوزارة المختلفة.

وضمت القائمة بعض السفراء المعادين للخدمة بقرار إداري أو عبر القضاء بعد فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين.

ونص القرار الموقع باسم وكيل الوزارة السفير دفع الله الحاج علي، على تعيين السفراء هالة بابكر النور مديرًا عامًا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات، د. صديق عبد العزيز مديرًا عامًا لإدارة التعاون الدولي والقضايا الدولية، خالد موسى دفع الله مديرًا للإدارة الأوربية، تاج الدين الهادي الطاهر مديرًا عامًا للشؤون القنصلية، فضل عبدالله فضل مديرًا عامًا للشؤون الافريقية، عبد المنعم عثمان البيتى مديرًا عامًا للادارة العربية والاسيوية، ماجد يوسف مديرًا لإدارة القانون الدولي والمعاهدات، الطيب أبو القاسم مديرًا لمركز الدراسات الدبلوماسية بالإنابة، د. يوسف أحمد الطيب الكردفاني مديرًا لإدارة المنظمات الدولية، إبراهيم عوض البارودي مديرًا للإدارة الإفريقية، قريب الله خضر علي مديرًا لقسم جمهورية جنوب السودان، عبد العزيز حسن صالح مديرًا لإدارة دول الجوار، عبد الرحمن خليل أحمد مديرًا لإدارة الإعلام والناطق الرسمي، خالد أحمد محمد علي مديرًا لإدارة البيئة والمياه والموارد الطبيعية، محمد عبدالله عبد الحميد مديرًا لإدارة الشؤون الآسيوية، محمد المرتضى مبارك مديرًا لإدارة التخطيط والسياسيات، عبد العظيم الكاروري مديرًا للموارد البشرية، أسامة احمد عبدالباري مدير إدارة القنصليات وشؤون الجاليات وفتح الرحمن علي مديرًا لمركز المعلومات.

الخرطوم: سوسن محجوب

صحيفة السوداني