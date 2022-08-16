(شاويش) يتحفَّظ على (أهل السودان) ويتمسَّك بمبادرة الثورية





أبدى رئيس مسار اتفاق شرق السودان، الأمين السياسي للجبهة الثورية، خالد شاويش، تحفظه على مبادرة أهل السودان التي يقودها الشيخ الطيب الجد، وأكد في ذات الوقت تمسكهم بمبادرة الجبهة الثورية. وقال شاويش في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن مبادرة الجد يتخفى من ورائها بعض الشخصيات التي ظلت تدعو للإقصاء ومنح بطاقات المواطنة على أهوائهم، وعملت في الفترة الماضية على بث الكراهية وسط المجتمعات ومعاداة من يرفعون راية السلام.

وتساءل شاويش: كيف يكون هؤلاء دعاة توافق بين أهل السودان؟، ويتحدثون عن توافق وهم دعاة فرقة وفتنة، وشدد على أنهم لا يقصدون شيطنة المبادرة ولكن يجب إزاحة الستار عن الشخصيات الظلامية التي تسعى جاهدة للعودة إلى السلطة بكافة الوسائل ومنها مبادرة الجد. وجدد شاويش إعادة طرح مبادرة الجبهة الثورية التي وصفها بالتوافقية وامتدحها وقال هي مبادرة لم تستثنِ أحداً عدا المؤتمر الوطني، والجميع متفق على ذلك وحظيت بمباركة واسعة.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي