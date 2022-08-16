وزير الثروة الحيوانية : ورَّدْنا (342) ألف دولار للمالية





قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبد النبي، إن وزارته تقوم بحساب حصائل الصادر منذ بداية العام إلى نهاية شهر يونيو باعتباره النصف الأول من العام، وأضاف في حوار لـ(الحراك) أن حصائل الصادر بلغت مايقارب ثلاثمائة اثنين وأربعين ألف دولار، وتم توريد المبلغ إلى وزارة المالية. وفي رده على وجود شكاوى من المصدرين من تعدد رسوم العبور على الطريق قال الوزير، نحن كوزارة لانفرض رسوماً، وكل الرسوم تفرض من وزارة المالية والاقتصاد.

الخرطوم- إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي