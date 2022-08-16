الأمة القومي: ملتزمون بالرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير





أكد حزب الأمة القومي، أنه ملتزم التزاماً تاماً بالرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير، ويعمل على إنجاح كافة جهود التحالف التي تصب في صالح إنهاء الانقلاب وتحقيق مطالب الشعب السوداني.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الواثق البرير في بيان اليوم، إن الحزب يبذل جهوداً حثيثة في إطار توحيد القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي باتجاه استعادة الحكم المدني في أسرع وقت ممكن، وأنه في ذلك يتواصل مع كافة الفاعلين في الساحة السياسية وتتواصل جهوده التي يرجى أن تستكمل خلال الأيام القادمة بما يحقق النتائج المرجوة.

وأشاد البرير بجهود اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي أثمرت ورشة الإطار الدستوري الأخيرة، وثمن التوصيات القيمة التي خرجت بها الورشة، وعبر عن أمله أن تستكمل لترتيبات دستورية تؤسس عليها السلطة المدنية التي يطالب بها الشعب السوداني.

صحيفة الصيحة