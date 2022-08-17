حجر : حجم الأضرار بالمناقل يفوق إمكانات الولاية و المحلية





أكد الاستاذ الطاهر أبوبكر حجر عضو مجلس السيادة الإنتقالي ان الأضرار التي تإثرت بها قري و أحياء محلية المناقل بولاية الجزيرة يفوق إمكانيات الولاية والمحلية. وقال الطاهر خلال زيارته التفقدية الذي قام بها اليوم يرافقه وزير الطرق و الجسور وممثل الدفاع المدني وممثل وزارة الصحة الإتحادية ، ان حجم الضرر على مواطني المناقل خاصة قرية عبود وقرية كوقيلا وبعض أحياء المناقل الشمالية الشرقية من جراء السيول والامطار كانت كبيرة .

وأشار الي ان المتضررين يحتاجون إلى معالجات عاجلة من مواد الإيواء والمواد الغذائية والصحية.

واشاد حجر بجهود الخيرين من أبناء المناقل وحكومة الجزيرة بتقديم بعض المساعدات الإنسانية للمتضررين ومناشدا أبناء الجزيرة خاصة المناقل في المواقع المختلفة بضرورة تقديم المساعدات للمتأثرين بالسيول بغرض السيطرة عليها.

وأكد حجر بأنه ستتواصل جهود الحكومة لمعالجة الأوضاع بمحلية المناقل.

ومن جانبه كشف السيد اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف انه خلال مرافقته لعضو مجلس السيادة للمناطق المتأثرة بمحلية المناقل تم حصر كل المتضررين من السيول والبالغ عددهم 3الف اسره كما تم الوقوف على حجم الضرر الذي وقع على مواطني المحلية .

وأكد العاقب بأن حكومة الولاية شرعت في تقديم بعض المساعدات الإنسانية العاجلة من خيم و مشمعات ومواد غذائية وأكد التزامه بمواصلة الجهود في إيصال المساعدات الإنسانية والصحية.

وطالب العاقب المنظمات الوطنية والاجنبية بالتدخل العاجل في تقديم المساعدات الإنسانية.

سونا