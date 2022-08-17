قرار بعودة القبول بالمدارس النموذجية بالخرطوم





أمنّ مجلس مدير عام التعليم بالخرطوم، على عودة القبول للمدارس النموذجية، اعتبارًا من العام المقبل 2022 ـ 2023م، وفق لائحة 2012

وقرّر الاجتماع إجراء مقارنة بين نتيجة آخر فصل نموذجي جلس لامتحانات الشهادة الثانوية وأوّل فصل جغرافي الذي سيجلس لامتحانات الشهادة الثانوية في العام القادم، وذلك لتقييم التجربة باتخاذ القرار السليم

وتمّ الاتّفاق على قبول أبناء وبنات عمّال التعليم من المعلّمين والمعلّمات والعمّال والعاملات في المدارس المتوسطة إذا تحصّلوا على درجة النجاح فقط دون الارتباط بدرجة القبول الموضوعة لزملائهم الآخرين، وتكوين إدارات منفصلة للأنشطة المدرسية بالمرحلة المتوسطة بجميع محليات ولاية الخرطوم.

صحيفة السوداني