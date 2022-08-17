الأمة القومي يطالب الحكومة بالتحرك لإيقاف أعمال العنف بـ(كركراية)





دعا حزب الأمة القومي،الحكومة بكافة مستوياتها بسرعة التحرّك لإيقاف نزيف الدم،بمنطقة “كركراية” بولاية جنوب كردفان، محمّلها كامل المسؤولية عن أيّة عواقب قد تحدث نتيجة لهذا التوتر.

وأوضح الحزب أنّه يعمل بكلّ جهده ويحذّر من الفتنة ويسعى لعدم تكرار الاعتداءات القبلية والصدام ويدعو الدولة للتدخل الفوري لضمان سلامة الأسرى وإطلاق سراحهم ورد الحقوق المسلوبة.

وقال الحزب في بيانه، إنّه وردت تقارير تفيد بتعرّض منطقة كركراية بولاية جنوب كردفان لاعتداءٍ غاشمٍ من بعض المجموعات المسلّحة المتفلتة.

وتابع” حيث تم نهب سبعين رأسًا من المواشي تعود للسكان المحليين هناك وعند تحرك أحد عشر شخصًا من المواطنين لاسترداد أبقارهم تعرّضوا لكمينٍ من قبل المهاجمين فتم قتل شابين وأسر التسعة الباقين وأخذهم إلى جبل والي.

وأشار إلى أنّهم ما زالوا قيد الأسر ورغم الاتصالات من زعماء العشائر من أهل المنطقة لإطلاق سراح الأسرى ورد المواشي إلاّ أنّ المعتدين لم يستجيبوا لذلك.

وأكمل”المؤسف حقًا هو عدم تحرّك السلطات من الولاية والمركز حيث لم يصل أيّ مسؤولٍ حكومي للمنطقة للوقوف على الأحداث رغم حالة التحشيد المستمر من جانب المكونات المحلية”.

ودعا الأمة القومي الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو للتعاون من أجل إطلاق سراح الأسرى وإعادة المواشي المسلوبة.

صحيفة السوداني