اقتصادي: السكة حديد البديل الامثل لحل مشكلة ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات





في ظل المتأثرات الخارجية التي تشهدها البلاد وتوقف المساعدات الدولية يتجه السودان للبحث عن مخرج آخر لحل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها، ويرى المراقبون أن السودان بموارده الاقتصادية والزراعية والحيوانية، يمكن أن يلعب الدور المحوري مما يجعله ان يكون سلة غذاء العالم، ويؤكد الخبراء أنه في ظل صعوبة الحركة وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، تكون السكة حديد هي البديل الامثل للمشكلة الاقتصادية الراهنة.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي د. الماحي عثمان إن السكة حديد مشروع استراتيجي حيوي، يسهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية ،لجهة أنها متاحة وغير مكلفة وتستطيع نقل كميات من البضائع بمختلف اشكالها في وقت واحد .

واشار الماحي الى ميزات أخرى للسكة حديد بجانب فوائدها الاقتصادية منها المساهمة في تنمية المناطق الريفية التي يمر بها القطارات وتحقيق التواصل الاجتماعي وتبادل المنافع والثقافات بين مكونات المجتمع ، واضاف السكة الحديد تربط المناطق ببعضها البعض وتخلق فرص عمل للمواطنين الى جانب توفير الأمن للمواطن .

ولفت الخبير الى الاضرار الكبيرة التي تعرضت لها البلاد من تعطيل السكة حديد خاصة الولايات الغربية (دارفور وكردفان) وقال إن هذه الولايات تعتمد بشكل اساسي على السكة حديد خاصة في ترحيل المواطنين والبضائع وتابع الخبير معظم صادرات السودان تأتي من هذه الولايات الغربية مثل (الماشية والصمغ العربي والقطن) .

وطالب الخبير الدولة بضرورة الاهتمام ودعم السكك الحديدية وتأهيل وتدريب العاملين بها فضلا عن تخصيص الميزانيات الكافية للصيانات الدورية وتطويرها بالنظم الحديثة .

صحيفة السوداني