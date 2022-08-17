مدير مستشفى الذرة بمدني: الإضراب رفع مؤقتًا وننتظر إكمال المستحقات المالية





قال الدكتور أسامة عبدالرحمن المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة إن هناك أسبابًا عديدة لتردي الأوضاع بمستشفى الذرة بمدني أدت للإضراب وتوقف الخدمات منها تأخر تسليم استحقاقات العاملين لفترات طويلة الى جانب النزاع حول إيلولة المستشفى للوزارة الاتحادية أو الولائية اضافة لمشاكل في ترقيات العاملين ،وقال د. اسامة “لكوكتيل” أن هناك عددًا كبيرًا من المتعاونين يطالبون بتوظيفهم رسميا ،الى جانب إشكالات عديدة منها مديرة المستشفى نفسها ، وقال بأنه يرى أن المشكلة الأساسية اليوم هي عدم إيفاء وزارة المالية بألتزاماتها المالية تجاه المستشفى الذي يقدم خدماته في مستشفى من أكبر المشافي بعد مستشفى الخرطوم ويقدم خدمات العلاج لأعداد كبيرة من المواطنين من خارج الولاية ، وقال الآن تم رفع الإضراب بعد تقديم جزء من الالتزام المالي وأكد بانه لايستبعد العودة للإضراب مرة أخرى بسبب وجود متأخرات مالية ، واكد على ضرورة إعانة العاملين حتى يقوموا بدورهم كاملا في ظل الظروف التي وصفها بالقاسية.

الخرطوم :سعيد عباس

صحيفة السوداني