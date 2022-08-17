“واتساب” يطرح رسميًّا تحديثه على إصدار “الويب” بعد تجريبه لفترة طويلة





أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر “واتساب”، عن طرحه رسميًّا تحديث إصدار “الويب” على نظام تشغيل “ويندوز” بعد تجريبه لفترة طويلة.

ولن يحتاج المستخدم -وفقًا للتحديث الجديد- إلى الحاجة إلى وجود هاتفه الذكي بمكان قريب أو حتى يعمل، ليظل حسابهم على “واتساب ويب” يعمل، فيكفي أن تفعله مرة واحدة ليظل عاملًا حتى تسجل الخروج منه بنفسك.

ولكن أشارت إدارة “واتساب” إلى أن إصدار “واتساب ويب” الجديد على نظام تشغيل “ماك أو إس” بحواسيب “ماك”، لا يزال قيد التجريب وقد يطلق قريبًا بصورة رسمية.

وسيستمر إصدار “واتساب ويب” الجديد في المحافظة على نظام تشفير “من النهاية إلى النهاية” المعتاد، وسيمكّن المستخدمين من متابعة كل الدردشات وإجراء الاتصالات كما هو معتاد.

وحذّرت “واتساب” من أنه قد يتم تسجيل الخروج من حساب “واتساب ويب” في حالة عدم استخدم هاتفك لمدة تزيد على 14 يومًا متتالية.

صحيفة سبق