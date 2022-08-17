شاهد بالفيديو: مواطن يجلس مع البرهان على الأرض وينتقد الولاية وواليها في حديث ساخن “الوالي جاء في الظلط شراباتو مامرقن”





وثق عدد من المواطنين لحظة زيارة رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان إبانتفقده لمنطقة المكايلاب جنوب بربر التي دمرتها الامطار والفيضانات وذلك للوقوف على الأوضاع فيها والاطمئنان على أهلها حيث كان في استقباله عدد من المواطنين الذين ارادوا تقديم بعض الشكاوي له للوصول إلي حل لها حيث كان متواجد متحدث بحضور البرهان والذي ابتدر حديثه بقوله”والله الولاية ما قصرت معنا ”



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد رد المواطن مقاطعا لحديث المتحدث في حضور البرهان قائلا “لالا الولاية سوتلك شنو ما قصرت معاك؟ ما ترفعلو حاجة ساكت، الوالي جاء بي شراباتو ما ملصن ما تقولو دفعتلنا قولو الكلام الصاح، عبد المحمود دا رسل لنا تناكر موية بس، الوالي جاء في الظلط شراباتو ما مرقن الولاية سوت لك شنو ؟ الناس ديل بياكلو ويشربو بيكلو فيهم اولاد البلد، ما تكضب تقولو الكلام الحقيقة ما نعرف حاجة للمحلية وما نعرف حاجة للولاية”.

الخرطوم:(كوش نيوز )