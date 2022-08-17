وجدي صالح : لن نعير الإعلان الدستوري أي اهتمام





وصف الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح الإعلان الدستوري الذي طرحته مجموعة التوافق الوطني، بأنه مسرحية جديدة من مسرحيات الانقلابيين.

وقال وجدي صالح في تصريح لـ(الحراك) إن تلك المسرحية مدعومة من فلول النظام، وأشار إلى أن الشعب السوداني حدد خياراته من الانقلاب وقرر إسقاطه، وشدد على أن مثل هذه الخدعة لن تنطلي على الشعب السوداني .

وقال “نحن في قوى الحرية والتغيير لا نعير هذا الإعلان الدستوري أي اهتمام”، وتابع أن الإعلان الدستوري قوبل بالرفض الكبير حتى قبل الإعلان عن بنوده، وأكد أن النضال سيستمر إلى إسقاط الانقلاب .

الخرطوم – إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي