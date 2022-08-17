أردول: الشرطة كجهة تنفيذية لا تملك حق التشريع للمواطنين وتحدد كيفية اللبس وطريقة حياتهم





وجه الأمين العام لقِوى الحرية والتغيير – (التوافق الوطني) مبارك أردول، انتقاداً لما قاله الناطق الرسمي للشرطة العميد، عبد الله بشير البدري، حول عودة الشرطة المجتمعية، وقوله: (نحن كمجتمع لدينا تقاليد وأعراف لا تقبل اللبس الفاضح والظواهر الدخيلة).

وقال أردول: “إذا صح هذا التصريح من الشرطة فهو عودة للنظام العام سيئ الذكر، وهو أمر خطير وغير مقبول ولا يمكن السكوت عنه”.

وأضاف: “الشرطة كجهة تنفيذية لا تملك حق التشريع للمواطنين وتحدد كيفية اللبس وطريقة حياتهم، هذا عمل البرلمان والجهات التشريعية التي يفوضها الشعب وهي المخولة بسن القوانين والتشريعات، لقد جرب النظام السابق التضييق على حياة الناس بهذه الطريقة وكانت النتيجة سقوطه المريع. موقفنا مبدئي تجاه الحريات لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف”.

صحيفة السوداني