محلية بربر تتسلّم قافلة مساعدات مقدّمة من “الدعم السريع”





تسلّم المدير التنفيذي لمحلية بربر د. حسن حمد السيد اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية التي تقدّمت بها قوات الدعم السريع للمتضرّرين من السيول والأمطار بالمحلية، والتي اشتملت على كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية ومعدات الإيواء، برعاية نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وثمن المدير التنفيذي لمحلية بربر، جهود نائب رئيس مجلس السيادة، مشيداً بحجم القافلة، وأوضح أنها تركت أثراً إيجابياً في نفوس المواطنين المتضرّرين وخفّفت من معاناتهم.

من جانبه، أثنى المدير الطبي لمركز المكايلاب الصحي د. صلاح محمود سويلم، على الأدوار الكبيرة التي قامت بها قوات الدعم السريع في تقديم العون والمسانده للمتضرّرين وتقديمها لكميات هائلة من الأدوية الضرورية ومعدات الطوارئ الطبية والطب الوقائي.

وقال إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة بالأمس ووقوفه على المناطق المتضرّرة بنفسه بثّت شعور بالرضا والاهتمام وسط السكان وخلقت تلاحماً قوياً بين قوات الدعم السريع ومواطني ولاية نهر النيل.

صحيفة الصيحة