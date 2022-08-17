رجال أعمال سُعوديين: انطلاقةٌ جديدة للاستثمار في السُّودان





أكّد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، متانة العلاقات بين السُّودان والمملكة العربية السعودية، لا سيَّما في المجالات الاقتصادية.

وقدّم وزير المعادن لدى لقائه، وفد رجال الأعمال السعوديين الزائر للبلاد بدعوة من حكومة إقليم دارفور، لبحث الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، قدّم شرحاً تفصيلياً للفرص المتاحة وإمكانيات السودان في هذا القطاع، ووجّه الإدارات المعنية بتوفير معلومات تفصيلية لكافة المربعات المطروحة.

وأعلن عن دعم الحكومة الاتحادية لمساعي حكومة الإقليم للانفتاح على كافة الاستثمارات العربية والأفريقية، وجدّد الدعوة للأصدقاء السعوديين لمزيدٍ من التعاون المشترك. وأبان وزير المعادن أنّ اتفاق السلام فتح فرصاً كبيرة لنهضة الإقليم. وامتدح وزير المعادن، التعاون السوداني السعودي خاصّةً مشروع اطلانطس تو وهو يُعنى باستغلال ثروات البحر الأحمر بين البلدين ويُحظى باهتمام من الجانبين.

من جانبه، قال رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين، إنّ الشركات السعودية ستبدأ انطلاقاً جديداً في العمل الاستثماري في السودان. وأشار إلى أنّ زيارتهم تُعتبر باكورة عمل لشراكة استراتيجية مع السودان.

صحيفة الصيحة