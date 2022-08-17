إجراءاتٌ لرفع مُعدّل حركة الشاحنات بمعبر أشكيت





كشف مدير معبر أشكيت البري بوادي حلفا بالولاية الشمالية، اللواء شرطة معاش عباس حسين كردي، عن تخصيص وسائل حركة جديدة لمعبري أشكيت وأرقين.

وأكد كردي عقب عودته مؤخراً من الخرطوم بعد زيارة استمرت عدة أشهر بحسب (سونا)، أنه حقّق مكاسب كبيرة خلال تواجده بالمركز والمتابعة اللصيقة مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه طرح كافة المشاكل التي تواجه ترقية وتطوير المعبر ليتطلّع بمهامه ورفع الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أنه تمّت المصادقة على قيام صالات جديدة لاستيعاب حركة مسارات الشاحنات الواردة والصادرة في توقيتٍ واحدٍ داخل المعبر، ورفع معدل انسياب حركة البضائع والشاحنات من 80 إلى 160 شاحنة يومياً دون تأثير حركة القادمين والعابرين والمقطورات الصّادرة والواردة، إلى جانب المُصادقة على شبكة طاقة شمسية لزيادة الإضاءة، وضمان تشغيل تقنية كافة الوحدات بالمعبر في إطار ضمان استمرار الإجراءات الفنية دون توقُّف بتوفير الكهرباء، إضافةً إلى صيانة جميع المُولِّدات بالمعبر.

صحيفة الصيحة