شاهد بالفيديو: قطري يتكفل بدفع تكاليف سفر سوداني لحضور المباراة الإفتتاحية لكأس العالم





تكفل قطري بدفع تكاليف سفر شاب سوداني لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.



وبحسب مشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد تلقي الشاب إتصالا هاتفيا من القطري ليخبره بالتبرع والتكفل له بكل تكاليف السفر لزيارة قطر.

الشاب ظهر في مقطع فيديو عبر البرامج التي تعرض على قنوات اليوتيوب وقال فيه بأن امنيته حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم والذي فضل عدم الزواج من الشخصية التي يحبها مقابل السفر الي دولة قطر حيث حقق له ذلك القطري حلمه الأمر الذي جعل الشاب غير قادر على وصف الفرحة التي يمر بها بعد سماع الخبر.

الخرطوم:(كوش نيوز)