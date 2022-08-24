دعما لمتضرري السيول والأمطار ايمان الشريف تنضم الي ركب الداعمين وتعلن عن حفلها الخيري





أعلنت المطربة ايمان الشريف عن انضمامها لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات في مناطق السودان المختلفة وأعلنت ايمان عن حفلها الخيري دعما لهم وكتبت عبر صفحتها الرسمية (الحفل الخيري الكبير وكبير بحضوركم لدعم متضرري السيول والفيضانات بربوع الوطن الحبيب يوم الجمعة القادم الموافق 26أغسطس الجاري).

و نال اعلان الحفل الخيري تجاوبا كبيرا من المتابعين والمعجبين مشيدين بمبدرتها لدعم المتأثرين جراء الفيضانات مؤكدين ان الفن رسالة وخدمة مجتمعية مهمة لدعم كافة شرائح المجتمع بمختلف انواعه ومسمياته.

الخرطوم : نزار عباس

صحيفة السوداني