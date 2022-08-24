“مافي بيت إلا وفيه من الملك سلمان”.. شهادة ضابط سوداني تقلب التواصل





بكلمات شاكرة، عبّر ضابط سوداني عن امتنانه لوقفات المملكة العربية السعودية الإنسانية المشرفة مع بلاده خصوصا أثناء الأزمات.

فقد انتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ضابطاً سودانياً يشرح فيه ما قدّمته المملكة للسودان، ووقوفها المستمر إلى جانبه.

مافي بيت مافيه من الملك سلمان

وأكد الضابط ألا منزل للمتضررين من السيول إلا وفيه شيء من الملك سلمان، في إشارة منه إلى المساعدات السعودية.

وقال بحسب العربية نت:”والله 40 سنة وأنا شغال في الدفاع المدني مافيه مساعدات توصل لنا، إلا ونجد الطائرة السعودية أول طائرة تنزل في مطار الخرطوم”.

وتابع :”لو دخلتوا بيوت المتضررين أي متضرر تجد منه حاجة من السعودية والملك سلمان داخل منزله”.

وأضاف :”شاكرين للملك سلمان شكر لا يوفي.. اللى عملوه في السودان”.

ضابط سوداني : أعمل في الدفاع المدني منذ 40 عام، ودائمًا أول طائرة مساعدات تهبط في السودان تكون من السعودية يوم أمس وجّه #خادم_الحرمين_الشريفين بتسيير جسر جوي فوري عن طريق @KSRelief لمساعدة متضرري الفيضانات والسيول في السودان pic.twitter.com/kwqoAp5SPE — لبيب (@Labeebhubb) August 22, 2022

إشادات على مواقع التواصل

يذكر أن الفيديو كان انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال آلاف الإعجابات، وسط إشادات بدور المملكة والخدمات الإنسانية التي تقدّمها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي عاجل يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت بعض المدن والمحافظات في جمهورية السودان مؤخراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)