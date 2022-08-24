غندور في حملة الحرية لدكتور عبدالرحمن الخضر يوجه رسالة للشعب السوداني: الي متي صبركم علي من يخربون وطننا





بعث دكتور ابراهيم غندور رئيس المؤتمر الوطني، رسائل عديدة في حملة الحرية لدكتور عبدالرحمن الخضر.

ووجه غندور رسالة خاصة لدكتور عبدالرحمن وأسرته وإخوانه المعتقلين بالسجون ، حيا فيها صبرهم واحتسابهم وتفكيرهم في هموم الوطن والمواطنين ، مؤكدا بأن الصبح قريب.

وبعث دكتور غندور برسالة للذين حكمون ويحكمون الآن، بأن كل من حكم السودان دخل سجن كوبر وخرج منه، وأنهم طال الزمن ام قصر سيدخلون كوبر وعليهم أن يحقق العدالة قبل أن يدخلون سجن كوبر.

ووجه غندور رسالة خاصة الي حراس العدالة في القضاء والنيابة العامة والمحاماة بأن يحافظون علي المنظومة العدلية ويحققوا العدالة وينظفوها من التسييس، كما حدث من تسييس للنيابة العامة.

وبعث دكتور غندور برسالة الي الشعب السوداني الصابر الصامت قائلا: (خرب كل شئ ، الاقتصاد والأمن والعدالة في البلد، الي متي صبركم علي الذين يخربونا وطننا).

الخرطوم: ST