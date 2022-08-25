السودان.. البرهان يعيد تشكيل رئاسة هيئة الأركان





بحسب مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلّحة.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان، قرارات، تمّ بموجبها ترقية كلّ من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد و نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أوّل وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ لمكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأعفى البرهان، قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش، وتمّ ترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وشملت القرارات ترقية اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل وتعيينه قائدًا للقوات البرية، واللواء الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، واللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي، واللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وقرّر البرهان، إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، حيث بات الفريق أوّل ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسٍا لهيئة الأركان، الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبًا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

باج نيوز