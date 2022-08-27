بسبب الرخصة مجلس المهن الموسيقية يكذب مدير أعمال عائشة الجبل





كذب مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية حديث (بشارة) مدير أعمال الفنانة عائشة الجبل بشأن رخصة مزاولة المهنة ، موضحين بأنها لا تمتلك رخصة ممارسة المهنة عكس حديث مدير أعمالها الذي أكد امتلاكها الرخصة.

وأكد مصدر مطلع من المجلس أن مدير أعمال الفنانة حضر الايام الماضية الاتحاد لاكمال إجراءات التسجيل لاستخراج الرخصة وذلك بعد مقابلة اللجنة

يذكر ان بشارة مدير أعمال الفنانة عائشة الجبل كان قد أكد في تصريح صحفي امتلاكها رخصة الغناء من مجلس المهن الموسيقية وأن مايردد عبارة عن شائعات لا صحة لها ، قائلا (حتى الآن لم يصلنا خطاب قرار الإيقاف وإذا حدث عائشة الجبل تحمل الرخصة.)

يذكر أن مجلس المهن الموسيقية كان قد رصد حوالي 74 مطربًا ومطربة مارسوا النشاط الفني العلني من خلال الحفلات العامة والخاصة وعبر بعض القنوات الفضائية دون أن يحصلوا على رخصة ممارسة المهنة التي تمنح بعد إجازة اللجنة المختصة لصوت المطرب وإعتماد أغنياته الخاصة .

أبرزهم عائشة الجبل وآخرون.

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني