مجلس السيادة الجهة التي تحكم السودان اليوم ..تعجز عن دفن أكثر من 3 ألف جثة تحلل بعضها





• هاتفني أحد الموظفين بوزارة المالية بولاية الخرطوم وأفادني بمعلومة صادمة أضعها في بريد والي ولاية الخرطوم المكلف ..

• قال لي الموظف إنه كان قريباً من إجراءات تصديق المبلغ المالي الذي تقدم به المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم وذلك لمقابلة تكاليف دفن كل الجثث التي تكدست بمشارح مستشفيات ولاية الخرطوم .. وجاء طلب وزارة الصحة ولاية الخرطوم علي خلفية تصديق وتوجيه والي ولاية الخرطوم والذي كان علي علم بقرار مجلس السيادة والذي وجه بتنفيذ قرار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للنظر في أمر الجثث المتكدسة وأوصت اللجنة بسرعة دفن الجثث بعد أن فرغت من كل التدابير الفنية اللازمة لحفظ معلومات كل جثة وتقديمها عند الطلب لمقابلة أي شكوي أو تحقيق ..

• ومما علمته أيضاً أن والي الخرطوم كان يتابع بنفسه إجراءات استخراج الشيك وتعجيل تسليمه لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والتي تم تكليفها بمباشرة دفن الجثث ..

• هذا يعني أن والي الخرطوم الذي اشتكي أول أمس من خطورة كارثة بيئية بولايته بسبب تكدس الجثث ، كان علي علم بقرار دفن الجثث والذي تم التراجع عنه فجأة دون توضيح .. وتبقي الجثث مكدسة في المشارح بقرار مجهول بدا أنه أقوي من مجلس السيادة الجهة التي تحكم السودان اليوم ..وتعجز عن دفن أكثر من3ألف جثة تحلل بعضها ..

• يا لجنون من يظنون تعطيل قرارات دفن الموتي إنتصاراً لثورتهم المزعومة ..

• مايحدث في مشارح مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم أمرٌ مؤسف ومحزن ..ومخزي بكل ماتحمل هذه الكلمة من معاني ..

• تتكدس أكثر من 2000جثة في مشرحة سعتها فقط40جثة !!

• وتتكدس أكثر من1000 جثة داخل مشرحة سعتها فقط30 جثة !!

• وتتكدس 400 جثة داخل مشرحة سعتها فقط30جثة !!

• والي ولاية الخرطوم المكلف يبدو أنه لايعرف الأسباب الحقيقية وراء تكدس الجثث بمشارح مستشفيات ولايته ..ولأنه لايعلم قال إن تكدس هذه الجثث يمثل أكبر كارثة بيئية بولاية الخرطوم ..وطالب الوالي منظومة الصناعات الدفاعية بالتبرع بثلاجات موتي ذات سعة أكبر !!

• الوالي المكلف لايعلم أسباب تكدس الجثث بهذه الفظاعة ..وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم !!

• تتكدس جثث الموتي داخل مستشفيات ولاية الخرطوم منذ يوليو2019 حيث صدر قرار من النائب العام وقتها بمنع دفن الجثث مجهولة الهوية داخل ولاية الخرطوم .. وتم ربط هذا القرار العجيب والغريب بالتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة ..

• منذ ذلك التاريخ وتحت سيف التهديد الثوري بجريمة فض الاعتصام تتكدس جثث الموتي داخل مشارح مستشفيات الخرطوم ..

• المختصون من الخبراء في الطب العدلي والعاملون المهنيون في هذا المجال منذ سنوات طويلة قدموا خلاصة تجربتهم المهنية والأخلاقية للجهات ذات الصلة بالقضية ..وخلاصة التجربة تقول إن التعامل مع الحالات هذه تحكمه قوانين وأعراف دولية حيث يتم دفن الجثث بعد إجراءات فنية يتم عبرها حفظ كل المعلومات المطلوبة للتحقيق في أي جثة مجهولة حال تم طلب ذلك ..

• الدكتور عقيل سوار الذهب أبرز الذين رفعوا أصواتهم محذرين من هذه الكارثة ..

• مجلس السيادة الإنتقالي بشقيه العسكري والمدني أصدر من قبل قراراً بدفن الجثث المتكدسة في مشارح مستشفيات العاصمة ..وتم تشكيل لجنة متخصصة لدفن الجثث ..

• فجأة ..وبلا مقدمات تم تعطيل قرار الدفن ..وعاد التكدس من جديد ..

• هنالك مجموعة من أدعياء الحرص علي متابعة جريمة فض الاعتصام تقف وراء هذه الكارثة ..

• والنائب العام الحالي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الفاجعة ..

• والي الخرطوم المسكين يطالب بثلاجات جديدة للموتي ..

• الجميع صامتون وسط ذهول الأطباء وأهل العلم والاختصاص ..

• وآخرون يتلذذون بتكدس الجثث لأنهم يحملون تفويضاً ثورياً يمنع دفن الجثث المجهولة منذ العام 2019..

• من يصدق كل هذا الجنون ..

عبد الماجد عبد الحميد

