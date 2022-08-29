تفاصيل لقاء بين”ياسر العطا” و”فولكر”





بحسب إعلام مجلس السيادة.

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، مع رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، العملية السياسية الجارية في الوقت الراهن، وضرورة الوصول إلى حلٍ سياسيّ في أقرب وقتٍ ممكنٍ.

والأثنين، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ،رئيس بعثة “يونيتامس” في السودان فولكر بيرتس.

وقال فولكر، بحسب تصريحاتٍ صحافية، إنّ القاء كان مثمرًا، مشيرًا إلى أنّه يأتي في إطار الجهود المبذولة مع كافة الأطراف السودانية والمكوّن العسكري معالجات للأزمة السياسية الراهنة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز